Düğün gününü zehre bulayan elti! Böyle tuzak görülmedi... "Tansiyon hastası oldum"

Ankara'da Necla Üstünel, oğlunun düğününe hazırlandığı kuaförde eltisinin getirdiği içeceği içtikten sonra fenalaştı. Eltinin içeceğe ilaç kattığı ortaya çıkarken mağdur kadın, "O günden sonra tansiyon hastası oldum, antidepresan kullanmaya başladım" sözleriyle olayı yargıya taşıdı.

Akılalmaz olay Ankara'da yaşandı. Oğlunun düğününe hazırlanan Necla Üstünel, hayatının kabusunu yaşadı. Kuaförde eltisinin getirdiği içeceği içen kadın, düğünde fenalaştı. Kısa süre sonra ortaya çıkan görüntülerde, eltinin içeceğe ilaç kattığı ortaya çıktı.

EKOL TV'nin haberine göre olay, taksirle yaralama kapsamında sonuçlanmıştı ancak avukatların itirazıyla yeniden yargılama süreci başladı.

"İÇER İÇMEZ BOĞAZIM YANDI"

Necla Üstünel, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Oğlumun düğün günüydü. Kuafördeyken bana serinlemem için içecek verdiler. İçer içmez boğazım yandı, fenalaştım. Meğer içeceğin içine ilaç karıştırılmış.”

İddialara göre o içeceği getiren kişi, eltisiydi. Kadın, cebinden çıkardığı bir şişedeki ilacı içeceğe dökmüş, ardından da bunu Necla Üstünel’e sunmuştu. O anlar kuaförün güvenlik kameralarına yansıdı.

O GÜNDEN SONRA HASTALIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Üstünel, içeceği içtikten saatler sonra oğlunun düğününde fenalaştı. Gelin ve damat sahnedeyken o ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üstünel "Hastanede beyin travması geçirdiğim söylendi. Tomografi çekildi, serum takıldı. O günden sonra tansiyon hastası oldum, antidepresan kullanmaya başladım" dedi.

ELTİ PİŞMAN BİLE OLMADI

Necla Üstünel, eltisinin hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediğini, ailesine ise "düğünleri rezil olsun" şeklinde sözler sarf ettiğini öne sürdü.

İlk yargılamada sanığa yalnızca para cezası verilmişti. Ancak avukat Burcu Aslan, itiraz ettiklerini açıkladı.

Avukat Burcu Aslan, davanın yeniden görülmesine dikkat çekerek “Bu olay basit bir taksirle yaralama değil, kasten yaralama hatta öldürmeye teşebbüstür. Biz bu yönde itirazda bulunduk. Mahkemenin kamera kayıtlarını dikkate alarak adil bir karar vermesini bekliyoruz.”

Aile arasına kara kedi gibi giren kamera görüntüsü üzerinden yeniden yargılama yapılacak.