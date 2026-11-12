Gülhan Taş'ın katilinden akılalmaz savunma: “Kolyeyi verseydi alıp gidecektim”

Ankara’da eski erkek arkadaşı Mehmet Say tarafından 21 kez bıçaklanarak öldürülen Gülhan Taş’ın cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada söz alan tutuklu tanık Say’ın “Bana istediğim kolyeyi verseydi, arkama dönüp gidecektim. O kolyeyi takıp başka erkeğin yanında dolaşması erkeklik gururumu incitti” şeklindeki skandal ifadesi pes dedirtti.

Kaydet a- | +A

Ankara’da eski erkek arkadaşı Mehmet Say tarafından 21 bıçak darbesiyle öldürülen Gülhan Taş cinayetine ilişkin davada sanığın savunması tepki çekti. Kolyeyi alamadığı için cinayeti işlediğini öne süren Say’ın sözleri duruşmaya damga vurdu.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Say, maktulün aile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Gülhan Taş

“BANA KOLYEYİ VERSEYDİ ALIP GİDECEKTİM”

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra mütalaaya karşı son savunmasını yapmak üzere sanığa söz verdi.

Tutuklu sanık Say, savcının esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını belirterek, şu beyanda bulundu:

"Gülhan aracıma takip cihazı yerleştirdi. O cihazın, maktulün telefonuyla eşleştirilmesini ve bilirkişi raporu alınmasını talep ediyorum. Basına yansıyan haberler tamamen taraflıdır. Annem maktulün ailesiyle iletişime geçti, fakat arabuluculuk yapmak istemediler ve ılımlı yaklaşmadılar. Cezaevinde Gülhan'ı düşünüp ağlıyorum. Bana kolyeyi verseydi alıp gidecektim. Mütalaaya karşı asıl savunmamı yapmak için ek süre talep ediyorum."

DAVADA İKİ FARKLI TALEP

Sanık avukatları, bilirkişi raporunu kabul etmediklerini ve yeni bilirkişi raporu alınması gerektiğini belirterek, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre ve sanığın tahliyesini talep etti.

Müşteki avukatı ise bilirkişi raporuna göre, sanığın Gülhan Taş'ı tehdit ettiğini vurgulayarak, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mehmet Say

SANIĞIN TAHLİYE TALEBİNE RET

Beyanların ardından söz verilen cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini ifade ederek, avukatların tevsi tahkikat taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Say'ın esasa ilişkin savunma yapmak için ek süre talebini kabul ederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma 24 Aralık'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Gülhan Taş, 8 Aralık 2025'te Ankara'da sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada eski erkek arkadaşı Mehmet Say tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından gözaltına alınarak tutuklanan Say hakkında, "Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala