Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan polis memuru Hakan Yalçın'ın ifadesinde, 2020 yılında Elazığ'da bir kişiye para bulunduğunu bildiği zarfın teslim edilmesine ilişkin anlattıkları dikkati çekti. Yalçın, kamera izleme tutanağını ise ekip şefinin talimatıyla düzenlediğini söyledi.

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Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan ve akıbeti araştırılan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru Hakan Yalçın'ın ifadesinde, dosyaya ilişkin dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

"ZARFIN İÇİNDE PARA OLDUĞU BELLİYDİ"

Tutuklu polis memuru Yalçın, ifadesinde Pertek ilçesinde yaşanan bir cinayet olayı nedeniyle ilçe emniyet müdürlüğüne gittiklerini, burada Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Arslan'ın ekip şefi Erdoğan Öztürk'e bir zarf verdiğini anlattı.

Yalçın, zarfın Elazığ'da Engin Yücer'e teslim edilmesinin istendiğini belirterek, Erdoğan Öztürk ile birlikte araca binip Pertek feribotuyla karşıya geçtiklerini söyledi. Elazığ'daki minibüs duraklarının bulunduğu bölgede zarfın Öztürk tarafından Yücer'e verildiğini aktaran Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Neticede asayiş şube müdürümüz Ertuğrul Arslan verdi ve il emniyet müdürünün ismini söyledi, bizim bunu sorgulama durumumuz yoktu. Ben Engin Yücer ile kesinlikle muhatap olmadım. Erdoğan Öztürk zarfı verdi. Zarfın içinde para olduğu belliydi, kaç para olduğunu bilmiyorum. Bu paranın Tuncay Sonel'in talimatı ile verilip verilmediğini bilmiyorum."

"KEŞKE ELAZIĞLI OLSAYDIK DİYE KONUŞTUK"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; zarfın içinde para bulunduğunu düşündüklerini belirten Yalçın, bu konuyu kendi aralarında da konuştuklarını ifade etti. Engin Yücer'in Antalya'nın Alanya ilçesine tayin edildiğini ve ardından kendisine para gönderildiğini belirten Yalçın, "Keşke Elazığlı olsaydık diye konuştuk" dedi.

Yalçın, söz konusu konuşmada bu işlemin arkasında İl Emniyet Müdürü'nün olduğunu düşündüklerini, dönemin valisinin etkisi olup olmadığını ise o sırada bilmediğini kaydetti.

EV ARAMASI VE TUTANAK AYRINTISI

Gülistan Doku'nun evde bulunmadığının tespit edildiği aramaya ilişkin de ifade veren Yalçın, aramanın yapıldığı evin polis memuru Engin Yücel'e ait olduğunu söyledi.

Arama tutanağında üç amirin imzasının bulunmasının alışılmış bir durum olmadığını belirten Yalçın, bunun ev sahibinin polis olmasından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. Arama talimatını komiser Rıdvan Kayan'dan aldıklarını belirten Yalçın, Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Arslan'ın da evin bulunduğu sokağa geldiğini ancak aramaya katılmadığını anlattı.

Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken zarf detayı: İçinde para olduğu belliydi

KAMERA TUTANAĞI DETAYI

Yalçın'ın ifadesinde, 6 Ocak 2020 tarihli kamera izleme tutanağına ilişkin anlatımları da yer aldı.

Yaklaşık 7 yıl önce düzenlenen tutanağın ayrıntılarını hatırlamasının mümkün olmadığını belirten Yalçın, olayın medyaya yansımasının ardından aklında kalanları anlattı. Ekip şefi Erdoğan Öztürk'ün ilgili iş yerinin kameralarını incelediğini ve kendisine kameraların çalışmadığını söyleyerek tutanak tutmasını istediğini öne süren Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de ekip şefimin talimatı üzerine yukarıda tarafıma gösterilen tutanağı tanzim ettim. Bu husus Erdoğan Öztürk'e sorulursa daha açıklayıcı beyanlarda bulunabilir."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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