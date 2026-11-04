Hatay'da 2006 yılında 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin faili meçhul cinayet, 20 yıl sonra aydınlatıldı. Gencin cesedinin halıya sarılarak Antakya'dan Samandağ'a taşındığı belirlenirken cinayete yardım eden 2 kişinin ölüm korkusuyla yıllarca sustuğu ortaya çıktı. Operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Hatay'da polis ekipleri, 2006 senesinde 17 yaşındaki çocuğun bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla alakalı inceleme başlatarak olayın faalini 20 sene sonra yakaladı ve konuyla ilgili 3 kişi tutuklandı. Şahsın bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılı halde 40 kilometre taşındığı belirlenirken, faile yardım eden 2 kişinin ölüm korkusuyla olayı 20 sene boyunca sır gibi sakladığı ortaya çıktı.

Samandağ ilçesinde deniz kıyısında 22 Haziran 2006 tarihinde 17 yaşındaki İbrahim Akgöl adlı vatandaşın halıya sarılı halde cesedi bulundu. Aradan geçen 20 senenin sonrasında Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılığı ve Hatay Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde konuyla alakalı çalışma başlatıldı. Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalar ile kapsamlı araştırmalar sonucunda 9'u Hatay, 2'si İzmir ve 1'i Mersin ilinde olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 3'ü cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, 2 Ekim tarihinde adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin sonrasında serbest bırakıldı. Mahkemeye gönderilen şüphelilerden 2'si adli kontrol koşuluyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.

Hatay'da 20 yıllık cinayet çözüldü! 17 yaşındaki gencin cesedini halıya sarıp 40 kilometre taşımışlar

ÖLÜM KORKUSUYLA SAKLAMIŞLAR

Olayla alakalı yapılan çalışmalar kapsamında Akgöl'ün S.S. adlı şahıs tarafından Antakya ilçesinde bıçaklanarak öldürülmesinin ardından halıya sarılıp Samandağ ilçesine dek 40 kilometre taşındığı ortaya çıktı. Öte taraftan, S.S.'ye Akgöl'ün taşınmasında yardım eden 2 kişinin, kendilerinin de öldürülmesinden korkarak cinayeti 20 sene boyunca sakladıkları öğrenildi.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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