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Hatay'da bagajlardan kaçak göçmen çıktı! Araçlara el konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da polis ekipleri tarafından 30 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında yapılan aramalarda 37 göçmen tespit edildi. 9 şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aramalar sırasında araçların bagajlarının dahi göçmenle doldurulduğu ortaya çıktı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri tarafından 30 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında Antakya ve İskenderun'da 7 araç durduruldu.

Hatay'da bagajlardan kaçak göçmen çıktı! Araçlara el konuldu - 1. Resim

Araçlarda yapılan aramalarda, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı bulunmayan ve ülkemizde geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 37 göçmen tespit edildi. Bu şahıslardan 9'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Diğer 3 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

Hatay'da bagajlardan kaçak göçmen çıktı! Araçlara el konuldu - 2. Resim

Mağdur göçmen şahıslar, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü!ne teslim edildi. Olaylarda kullanılan araçlara el konulurken, 278 bin 352 TL idari para cezası uygulandı.

Hatay'da bagajlardan kaçak göçmen çıktı! Araçlara el konuldu - 3. Resim

Öte yandan hıncahınç göçmen doldurulan araçların bagajlarından da göçmen çıkması dikkat çekti.

Hatay'da bagajlardan kaçak göçmen çıktı! Araçlara el konuldu - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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