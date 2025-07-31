Hatice adım adım ölüme gitmiş: Aç bırakıldı, dövüldü... Her şeyi en yakını yaptı

Van'da yaşayan 2 çocuk annesi 28 yaşındaki Hatice I., Edremit'te eşi tarafından ölü bulundu. Soruşturma ekipleri yaptığı incelemede olayın intihar olduğunu ortaya çıkardı.

Hatice I.'nın eşi gözaltına alınıp sorgulanarak serbest bırakıldı. Cep telefonları mercek altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Talihsiz kadının annesi Fadime Tosun, kızının eşi tarafından ölüme sürüklendiğini iddia etti.

OKULUNU BIRAKIP EVLENDİ

Sabah'ın haberine göre acı olay Aksaray'da başladı. Aksaray'da yaşayan Hatice I. bir arkadaşının aracılığıyla 30 yaşındaki Vanlı Yakup I. ile tanıştı.

Ailesi rıza göstermemesine rağmen Yakup'la evlenen genç kız, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisiyken, 2019 yılında okulu bırakıp Van'a geldi. Evliliklerinden 2 çocuk dünyaya getirdi.

HATİCE'NİN YAŞADIĞI KABUSU ANLATTI

Serbest meslekle uğraşan kocasının psikolojik baskılarına ve şiddetine maruz kalan genç anne, KADES'e de başvuru yaptı. Yaşadıklarını Whatsapp yazışmalarıyla ailesine anlatan Hatice I. artık dayanamadığını dile getirdi.

Cenazesi Aksaray'a defnedilen talihsiz kızının, eşi tarafından sürekli şiddet uygulandığını iddia eden anne Fadime Tosun, kızının sürekli suçlanarak psikolojik olarak yıpratıldığını dile getirdi. Tosun, "Kızıma şiddet uyguluyor, aç bırakıyor, sürekli sarhoş geziyordu.

Kızıma ulaşmamıza hep engel oluyordu. Telefonlarımızı kızımın telefonundan engellemişti. Kızım adım adım ölüme sürüklendi. Kızım hayatı çok seviyordu, ölümünden damadım sorumludur" dedi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.