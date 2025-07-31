Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Hatice adım adım ölüme gitmiş: Aç bırakıldı, dövüldü... Her şeyi en yakını yaptı

Hatice adım adım ölüme gitmiş: Aç bırakıldı, dövüldü... Her şeyi en yakını yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hatice adım adım ölüme gitmiş: Aç bırakıldı, dövüldü... Her şeyi en yakını yaptı
İntihar, Şiddet, Kadın Cinayetleri, Aile İçi Şiddet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Van'da ölü bulunan Hatice I.'nın intihar ettiği ortaya çıktı. Genç kadının annesi Hatice'nin eşi tarafından psikolojik baskı ve şiddete maruz kaldığını anlatıp "Kızıma şiddet uyguluyor, aç bırakıyor, sürekli sarhoş geziyordu. Telefonlarımızı kızımın telefonundan engellemişti. Kızım adım adım ölüme sürüklendi" dedi.

Van'da yaşayan 2 çocuk annesi 28 yaşındaki Hatice I., Edremit'te eşi tarafından ölü bulundu. Soruşturma ekipleri yaptığı incelemede olayın intihar olduğunu ortaya çıkardı. 

Hatice I.'nın eşi gözaltına alınıp sorgulanarak serbest bırakıldı. Cep telefonları mercek altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Talihsiz kadının annesi Fadime Tosun, kızının eşi tarafından ölüme sürüklendiğini iddia etti.

OKULUNU BIRAKIP EVLENDİ

Sabah'ın  haberine göre acı olay Aksaray'da başladı. Aksaray'da yaşayan Hatice I. bir arkadaşının aracılığıyla 30 yaşındaki Vanlı Yakup I. ile tanıştı.

Ailesi rıza göstermemesine rağmen Yakup'la evlenen genç kız, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisiyken, 2019 yılında okulu bırakıp Van'a geldi. Evliliklerinden 2 çocuk dünyaya getirdi.

Hatice adım adım ölüme gitmiş: Aç bırakıldı, dövüldü... Her şeyi en yakını yaptı - 1. Resim

HATİCE'NİN YAŞADIĞI KABUSU ANLATTI

Serbest meslekle uğraşan kocasının psikolojik baskılarına ve şiddetine maruz kalan genç anne, KADES'e de başvuru yaptı. Yaşadıklarını Whatsapp yazışmalarıyla ailesine anlatan Hatice I. artık dayanamadığını dile getirdi.

Hatice adım adım ölüme gitmiş: Aç bırakıldı, dövüldü... Her şeyi en yakını yaptı - 2. Resim

Cenazesi Aksaray'a defnedilen talihsiz kızının, eşi tarafından sürekli şiddet uygulandığını iddia eden anne Fadime Tosun, kızının sürekli suçlanarak psikolojik olarak yıpratıldığını dile getirdi. Tosun, "Kızıma şiddet uyguluyor, aç bırakıyor, sürekli sarhoş geziyordu.

Kızıma ulaşmamıza hep engel oluyordu. Telefonlarımızı kızımın telefonundan engellemişti. Kızım adım adım ölüme sürüklendi. Kızım hayatı çok seviyordu, ölümünden damadım sorumludur" dedi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bomba değişiklik... Kuruluş Osman'ın yeni başrolü belli oldu! O isim herkesi şaşırttıUyarılar kâr etmedi, cezalar kesildi! Bu yasağı delene ağır yaptırım var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda acı kaza... 3 çocuk annesiz kaldı: Detaylar kahretti - 3. Sayfa3 çocuk annesiz kaldı: Detaylar kahrettiTaksim'de yaşlı adama dehşeti yaşattılar! Biri 17 diğeri 24 yaşında... - 3. SayfaTaksim'de yaşlı adama dehşeti yaşattılar!Mutfakta doğal gaz sızıntısı az kalsın faciaya yol açıyordu! - 3. SayfaMutfakta doğal gaz sızıntısı az kalsın faciaya yol açıyordu!Eşinin gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü! Olaya şahit olan vatandaştan ambulansa sert tepki - 3. SayfaEşinin gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü!Cizre'de silahlar patladı! Bekçiler ve bir grup şahıs kavga etti, polis araya girdi - 3. SayfaBekçilerle kavga ettiler, polis araya girdiŞanlıurfa'da devlet hastanesinde korkunç saldırı! Kesici aletle dehşet saçtı - 3. SayfaŞanlıurfa'da devlet hastanesinde korkunç saldırı!
Sonraki Haber Yükleniyor...