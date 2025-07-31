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Kuzey Marmara Otoyolu'nda acı kaza... 3 çocuk annesiz kaldı: Detaylar kahretti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kuzey Marmara Otoyolu&#039;nda acı kaza... 3 çocuk annesiz kaldı: Detaylar kahretti
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Görgü tanığı takla atan aracın Yozgat'tan Avrupa'ya gittiğini, son sürat gelince direğe çarptığını anlattı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde yaşandı. 

Otoyolun Körfez ilçesi Sevindikli yol ayrımında Mikail A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, bariyer ve yönlendirme levhası direğine çarparak takla attı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda acı kaza... 3 çocuk annesiz kaldı: Detaylar kahretti - 1. Resim

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"ARABA ZİGZAG ÇİZİYORDU"

Kazada sürücünün eşi olduğu öğrenilen Y.A. hayatını kaybetti. Sürücü ile 3 çocuğu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yardım için duran başka bir otomobilin sürücüsü Mehmet Eleftoz, kazayı şu şekilde anlattı:

"Araba zigzag çiziyordu. Bizi solladı, bayağı bir süratli geliyordu. Geldiği gibi işte direğe çarptı. Ben durdum, kurtarmaya çalıştık. 3 kişi çıkarttık, babaları kendi çıktı zaten. Yozgat'tan geliyormuş, Avrupa'ya gidiyormuş. Kader işte, uykusuzluk."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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