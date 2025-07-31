Kuzey Marmara Otoyolu'nda acı kaza... 3 çocuk annesiz kaldı: Detaylar kahretti

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde yaşandı.

Otoyolun Körfez ilçesi Sevindikli yol ayrımında Mikail A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, bariyer ve yönlendirme levhası direğine çarparak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"ARABA ZİGZAG ÇİZİYORDU"

Kazada sürücünün eşi olduğu öğrenilen Y.A. hayatını kaybetti. Sürücü ile 3 çocuğu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yardım için duran başka bir otomobilin sürücüsü Mehmet Eleftoz, kazayı şu şekilde anlattı: