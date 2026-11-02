Mersin’de “Mumya Ceset Cinayeti" olarak anılan 19 yıllık olayda düğüm çözüldü. Bahaddin Sefer’in 3 arkadaşı tarafından başına demir çubukla vurulup boğazının kesilerek öldürüldüğü, cesedinin dondurucuya sığmaması üzerine bacaklarının kesildiği ortaya çıktı. Cesedi buzdolabına koyarak üzerine sulu çimento döken şüpheliler olayı 'namus meselesi' gerekçesiyle işlediklerini öne sürdü.

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Mersin'in Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi’nde 1 Ağustos 2007 tarihinde müstakil bir evin avlusunda, etrafı tuğlalarla örülerek üzeri betonla sıvanmış yapının içerisinde bir dondurucu bulunmuştu. Buzdolabının içinden kilime sarılı erkek cesedi çıkmış, cesedin 49 yaşındaki Bahaddin Sefer'e ait olduğu belirlenmişti.

Başında kırık ve boynunda kesici alet yaralanması tespit edilen Sefer'in ölümünün ardından dosya faili meçhul olarak kalmıştı. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik başlattığı çalışmaların ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı yeniden açmıştı. 19 yıllık sır olayda, düğüm çözüldü.

6 İLDE OPERASYON

Mersin merkezli Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas'ta belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Hikmet Ş., Hadi Y., Ahmet İ., Bektaş Ş., Özlem Ş. ve Ayşe E. gözaltına alındı.

Her ifade diğerinden korkunç! ‘Mumya ceset’in sırrı 19 yıl sonra çözüldü: Dolaba sığmayınca bacaklarını kesmişler

SÜLEYMAN VURDU, HİKMET KESTİ

Soruşturma kapsamında Bahaddin Sefer'in nasıl öldürüldüğünün detayları ortaya çıktı. Dosyaya giren şüpheli ifadelerine göre olay gecesi saat 23.00 sıralarında Bahaddin Sefer, Hikmet Ş., Süleyman K. ve Hadi Y. maktulün evinde birlikte alkol aldı. Bu sırada Süleyman K., Sefer'in arkasından yaklaşarak başına demir çubukla vurdu. Yere düşen Sefer'in üzerine Süleyman K. ve Hadi Y. çullanırken, sıvacılık yapan Hikmet Ş. de elindeki bıçakla maktulün boğazını kesti.

Her ifade diğerinden korkunç! ‘Mumya ceset’in sırrı 19 yıl sonra çözüldü: Dolaba sığmayınca bacaklarını kesmişler

DOLABA SIĞMADIĞI İÇİN KESMİŞLER

Sefer'in hayatını kaybettiğini anlayan şüpheliler, cesedi kilime sararak evdeki buzdolabının kapağını söktü. Dondurucuyu yan yatırarak cesedi içine yerleştirmeye çalışan şüpheliler, maktulün iri yapılı olması nedeniyle başarılı olamayınca bacaklarını kesti. Cesedi bu şekilde dondurucuya yerleştirdikleri belirtildi.

Bahaddin Sefer

ÇEVRESİNE TUĞLA ÖRMÜŞLER

Cinayetin izlerini ortadan kaldırmak isteyen şüphelilerin, dondurucuyu evin avlusuna taşıdığı, içerisine beton dökerek çevresini tuğlalarla ördüğü ve üzerini sıvayarak oturulabilecek sedir görünümü verdiği belirlendi.

SÖKTÜĞÜ KAPAĞI DEREYE ATMIŞ

Hikmet Ş. ve Süleyman K.'nin inşaat malzemelerini Alsancak Mahallesi'ndeki açık bir depodan temin ettiği, sökülen buzdolabı kapağının ise Süleyman K. tarafından ticari taksiyle Yumuktepe Deresi'ne atıldığı ifade edildi.

PARA VE ALTINLARINI DA PAYLAŞMIŞLAR

Şüphelilerin cinayetin ardından Bahaddin Sefer'e ait altın, para ve ruhsatsız silahı aralarında paylaştıkları da soruşturma dosyasına girdi.

Her ifade diğerinden korkunç! ‘Mumya ceset’in sırrı 19 yıl sonra çözüldü: Dolaba sığmayınca bacaklarını kesmişler

SORANA “İZMİR’E GİTTİ” DEMİŞLER

Mahalle sakinlerinin Sefer'i sorması üzerine Süleyman K.'nin, "Bahaddin İzmir'e gitti, kimseyle görüşmek istemiyor. Eşyaları da borç para alarak ben satın aldım" şeklinde açıklama yaptığı, avludaki taze beton sorulduğunda ise "Üzerine çiçek koymak için Bahaddin ile birlikte yaptık" dediği öğrenildi.

CİNAYET SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliler, ifadelerinde cinayetin gerekçesi olarak yıllar öncesine dayanan cinsel saldırı ve taciz iddialarını öne sürdü.

Her ifade diğerinden korkunç! ‘Mumya ceset’in sırrı 19 yıl sonra çözüldü: Dolaba sığmayınca bacaklarını kesmişler

CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Ayşe E., yaklaşık 40 yıl resmi nikahsız yaşadığı Hikmet Ş.'nin cezaevinde bulunduğu dönemde, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Bahaddin Sefer'den para istemeye gittiğini, Sefer'in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Hikmet Ş.'nin bu olayı öğrendikten sonra maktule karşı büyük kin ve nefret beslemeye başladığını belirten Ayşe E., eski eşinin Sefer için "Bu Bahaddin namussuz, şerefsiz, ölümü hak ediyor" dediğini aktardı.

OĞLUNDAN KORKUNÇ İDDİA

Hikmet Ş.'nin oğlu Bektaş Ş. de çocuk yaşta olduğu dönemde Bahaddin Sefer'in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. Söz konusu olayı yıllarca sakladığını, 2026 yılı içerisinde babasına anlattığını belirten Bektaş Ş., bu iddiaların cinayet kararında etkili olduğunu savundu.

"GEBERTTİK GİTTİ”

Bektaş Ş. ifadesinde Ahmet İ.'nin "Milletin karısına, kızına sarkıntılık yaptı, ölümü hak etmişti, geberttik gitti, kurtuldu” dediğini, babası Hikmet Ş.'nin de bu sözleri onaylayarak, "Geberttik gitti, kurtulduk" diye bağırdığını öne sürdü.

Hikmet Ş.'nin ayrıca, "Milletin karısına kızına yan gözle baktığı için, tamam artık kapatın bu konuyu" diyerek kendisini azarladığını ifade etti.

Ayşe E. de eski eşi Hikmet Ş.'nin ise cinayetin ardından eve gelerek, "Bu Bahaddin'in işini bitirdim, onu öldürdüm, burada artık duramam. Sen de bunu birilerine anlatırsan seni de keser doğrar öldürürüm" diyerek kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. 6 şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Mersin Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMersin

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