Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı askıya aldı. Davada yargılama süreci yarın ilk duruşmayla yeniden başlayacak. Acılı baba Murat Aygar, tahliye edilen 2 sanığın serbest olmasına “Ben tetiği çeken H.A.Ş. dahil üçünün de en ağır cezayı almalarını istiyorum. O iki kişi şu anda serbest, elini kolunu sallayarak geziyor. Belki kaçma tehlikeleri de var, kaçabilirler de" diyerek tepki gösterdi.

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Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, geçtiğimiz yıl park halindeki otomobilde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Aygar’ın ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı askıya alarak dosyayı duruşmalı olarak yeniden ele alma kararı verdi. Yargılama süreci yeniden başlıyor.

YEREL MAHKEMENİN KARARI ASKIYA ALINDI

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık H.A.Ş., ‘çocuğu olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer sanıklar N.Ç. ve M.Z. ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4'er ay hapis cezası alarak tahliye edilmişti.

Hiranur Nilgün Aygar davası sil baştan! Yerel mahkemenin kararı askıya alındı, acılı baba konuştu: 2 kişi elini kolunu sallaya sallaya geziyor

Karara itiraz eden ailenin dosyayı istinafa taşımasının ardından Adana Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı askıya alarak yargılamayı kendisinin yapmasına karar verdi.

Hiranur Nilgün Aygar davası sil baştan! Yerel mahkemenin kararı askıya alındı, acılı baba konuştu: 2 kişi elini kolunu sallaya sallaya geziyor

DAVANIN İLK DURUŞMASI YARIN

18. Ceza Dairesi Adana Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden ele alınacak davanın ilk duruşması yarın görülecek. Kızının ölümüne ilişkin verilen cezaları kabul etmeyen baba Murat Aygar, ilk yargılamada 4'er ay hapis cezası verilerek tahliye edilen 2 sanığın da en ağır cezayı almasını istedi.

Hiranur Nilgün Aygar davası sil baştan! Yerel mahkemenin kararı askıya alındı, acılı baba konuştu: 2 kişi elini kolunu sallaya sallaya geziyor

“BAŞINDAN VURULARAK KATLEDİLDİ”

Acılı baba Aygar şöyle konuştu:

2025 yılının Ağustos ayında kızım Hiranur Nilgün Aygar erkek arkadaşı ve yanında iki kişi tarafından bir aracın içerisinde başından silahla vurularak katledildi. Katledildikten sonra kızımı burada bir dereye atıyorlar bu üç kişi. Daha sonra bunlar yakalandı. Mersin yerel mahkemesinde yargılaması başladı. Yaklaşık 5 duruşma falan sürdü. 5 duruşmanın sonunda H.A.Ş., silahı çeken sadece müebbet ceza alırken, diğer yanındaki iki kişi de 4 ay cezayla işin içinden sıyrıldılar.

"İSTİNAF DOSYAYA EL KOYDU"

Yerel mahkemenin kararına itiraz ederek dosyayı bir üst mahkemeye taşıdıklarını ifade eden Aygar, "Biz bu cezaları kabul etmedik ve olayı bir üst mahkemeye taşıdık, istinafa taşıdık. İstinaf incelemesini yaptı. Tekrar dosyanın yeniden yargılanması için ve bizzat istinaf kendi yargılamak için dosyaya el koydu. Bu pazartesi günü kızımızın ilk duruşması var" diye konuştu.

3 sanığın da en ağır cezayı almasını isteyen baba Aygar, tahliye edilen 2 sanığın serbest olmasına da “Ben tetiği çeken H.A.Ş. dahil üçünün de en ağır cezayı almalarını istiyorum. O iki kişi şu anda serbest, elini kolunu sallayarak geziyor. Belki kaçma tehlikeleri de var, kaçabilirler de" diyerek tepki gösterdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Mersin Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMersin

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