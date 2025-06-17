İngiltere'nin en acımasız baronu Türkiye'de yakalandı! Amcasına yaptıkları hastalarca konuşulmuştu

İngiltere'nin en acımasız uyuşturucu baronu Tahir Syed, parasını çaldığını iddia ettiği amcasını defalarca bıçakladı, raf ünitesine sakladı. Yıllarca aranan Syed, Türkiye'de yakalandı.

İngiltere'yi ablukaya alan en güçlü ve en acımasız unvanlarını taşıyan 42 yaşındaki uyuşturucu baronu Tahir Syed, adın ilk kez 2017'de duyurdu. O yıl, şifreli haberleşme programı olan EncroChat'in, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından kırılmış ve dünya Syed'i o gün tanımıştı.

DONDURULMUŞ TAVUKLARLA SEVKİYAT

Birleşik Krallık'ın Yorkshire ve Humberside bölgesindeki Bradford şehrinde faaliyet gösteren uyuşturucu baronu Syed, Hollanda'dan temin ettiği uyuşturucuyu, 200 kiloya kadar çıkan sevkiyatlarda, dondurulmuş tavukların arasına gizleyerek kaçak yollarla ülkeye sokuyordu.

Bu yöntemle örgüt, 2016'dan 2021'e kadar 30'dan fazla sevkiyatla İngiltere'ye tonlarca kokain ve eroin ithal etti. Her bir sevkiyatın değeri ise 125 milyon sterlindi.

SAĞ KOLU TÜRK YUSUF

Sabah'ın haberine göre, Tahir Syed'in sağ kolu Yusuf Kara (36), 17 Eylül 2019'da Bradford'da otomobiliyle seyir halinde ilerlerken polisler tarafından durduruldu.

Araç içerisinde yapılan aramada vakumlu poşetlere gizlenmiş 130 bin euro bulundu. Nakit paraya dört cep telefonuyla birlikte el konuldu. Evinde yapılan aramada ise 51 kilo eroin ele geçirildi. Kara'nın telefonunda bulunan fotoğraflarda, sevkiyat faturaları ve yüklü miktarda nakit paranın yanı sıra Syed'in uyuşturucu sevkiyatlarını boşaltmak için kullanılan forklifti kullanırken çekilmiş görüntüleri de yer aldı.

AMCASINA YAPTIKLARI ŞOKE ETTİ

Syed, iki ay sonra sağ kolu Yusuf Kara'nın yakalanmasından ve kendisinden para çaldığında şüphelendiği amcası Asghar Badshah'ı kaçırdı. Yorkshire Bank'ın eski bir şubesinin içindeki kullanılmayan bir kasaya götürülen amca Badshah önce yalan makinesine bağlandı. Ardından 49 bıçak darbesiyle infaz edildi. Cesedi bir beze sarılı ve kasadaki bir raf ünitesinde saklı halde bulundu. Cesedin bulunmasını önlemek amacıyla kasaya inen merdivene sahte bir duvar inşa edildiği tespit edildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Syed, bu olayın hemen ardından sahte Kuzey Makedonya pasaportu kullanarak Arnavutluk'tan Kosova'ya, ardından Türkiye'ye geçti. 11 Kasım 2021'de dünya çapında yürütülen bir insan avının ardından İstanbul'da tutuklandı ve iki yıl boyunca iadesine karşı mücadele ettikten sonra yargılanmak üzere İngiltere'ye geri getirildi.

42 yaşındaki Tahir Syed, beş haftalık yargılamanın ardından geçtiğimiz Cuma günü Leeds Crown Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma sonunda Syed ömür boyu hapse mahkum edildi.