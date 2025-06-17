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İnşaatta elektrik akımına kapılan müteahhitten acı haber

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İnşaatta elektrik akımına kapılan müteahhitten acı haber
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükçekmece'de bir inşaatta su tahliyesi yapmaya çalışan müteahhit Reşat Mengukan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükçekmece'de inşaatta elektrik akımına kapılan müteahhit hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki inşaatın müteahhidi Reşat Mengukan (50), asansör boşluğunda biriken suyu tahliye etmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.

HASTANEDE ÖLDÜ

İnşaattaki işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mengukan, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, inşaatta inceleme yaptı. İnşaatın bekçisi Abdullah Çetin, gazetecilere, Mengukan'ın su tahliyesi sırasında akıma kapıldığını ve çağırdıkları sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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