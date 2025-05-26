Interpol kırmızı bültenle arıyordu, Konya'da yakalandı

Konya'da polis ekiplerinin şüpheli hareketli üzerine durdurduğu şahsın Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Suriye uyruklu E.H. olduğu öğrenildi.

24 Mayıs'ta saat 19.10 sıralarında Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmaları kapsamında, İhsaniye Mahallesi Sultan Cem Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir şahıs polis ekiplerince durduruldu.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Yapılan kimlik kontrolünde, şahsın Suriye uyruklu E.H. olduğu belirlendi. Sorgulamasında; Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan ve Konya Ağır Ceza İlamat Masası Kasten Yaralama suçundan toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

INTERPOL KIRMIZI BÜLTENLE ARIYORDU

Tahdit sorgulamasında ise E.H.'nin hakkında İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı, ayrıca V-145 (Gönüllü Geri Dönüş) ve Ç-114 (Hakkında Adli İşlem Yapılan) kodlarının bulunduğu belirlendi. Yakalanan E.H. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.