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Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Gürcistan&#039;da yakalanıp Türkiye&#039;ye getirildiler
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 4 zanlının Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, kırmızı bültenle aranan 4 zanlının Gürcistan'da yakalandığını duyurdu. Yerlikaya şahısların Türkiye'ye getirildiğini de belirtti.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Kırmızı Bültenle Aradığımız 4 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Türk Polisinden Kaçamadılar! Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.B., S.D., M.T. ve E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalandı ve  ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu;

-  “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.B. isimli şahıs,

-  "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ve Yağma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D. isimli şahıs,

“Yakın Akrabayı Öldürme ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.T. isimli şahıs,

"Yağma ile Cebir, Tehdit veya Hileyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ö. isimli şahıs Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı. 

"TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız  ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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