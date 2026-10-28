İstanbul Pendik'te sağanak nedeniyle motosikletlerin kullanımı yasaklanınca yemek siparişini otomobille götürmeye çalışan kurye uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Saldırganların kuryenin otomobilini, haraç istedikleri iş insanı E.Ş.'nin otomobili zannedip yaylım ateşine tuttukları öğrenildi. Şüphelilere yönelik düzenlenen ve film sahnelerini aratmayan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Aramalarda AK-47 tipi uzun namlulu silah ve çok sayıda tabanca ele geçirildi.

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Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi’nde sipariş teslimatı yapan kurye, silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda saldırının perde arkası aralandı.

Sağanak nedeniyle motosikletlerin kullanımı yasaklanınca yemek siparişini otomobille götürmeye çalışan kurye saldırganların hedefi oldu.

İş adamı zannedip kuryeyi vurdular! Pendikte filmleri aratmayan operasyonla yakalandılar

İŞ ADAMI SANARAK KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Şüphelilerin asıl hedefinin bir iş insanı olduğu, ancak iş insanının kullandığı araçla kuryenin aracının aynı marka ve model olması nedeniyle hedefin karıştırıldığı belirlendi.

Sipariş götüren kurye, kendisiyle hiçbir ilgisi olmayan bir hesaplaşmada sırf aynı otomobili kullandığı için kurşunların hedefi oldu.

İş adamı zannedip kuryeyi vurdular! Pendik'te filmleri aratmayan operasyonla yakalandılar

9 GÜN SONRAKİ SALDIRI DÜĞÜMÜ ÇÖZDÜ

Pendik'teki olaydan 9 gün sonra bu kez Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi’nde uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi ve bir kişi ağır yaralandı.

Ümraniye'de saldırıya uğrayan mağdurun telefonunda tehdit mesajları tespit edildi. Saldırıda kullanılan çalıntı araç Pendik’te yakılmış halde bulundu, olay güzergâhında ise AK-47 ele geçirildi.

İki saldırının izlerini birleştiren ekipler, her iki olayın da aynı suç örgütüyle bağlantılı olduğunu tespit etti.

İş adamı zannedip kuryeyi vurdular! Pendik'te filmleri aratmayan operasyonla yakalandılar

15 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul ve Sakarya’daki operasyonlarda saldırıları gerçekleştiren, azmettirdiği değerlendirilen ve örgütle bağlantılı toplam 15 şüpheli yakalandı.

Filmleri aratmayan operasyonda bir şüphelinin özel harekat ekiplerinde kaçmaya çalıştığı anlar görüntülere yansıdı.

İş adamı zannedip kuryeyi vurdular! Pendik'te filmleri aratmayan operasyonla yakalandılar

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Aramalarda AK-47 uzun namlulu tüfek, 3 tabanca, şarjörler ve mermiler ele geçirildi. Şüphelilerden 2’si tutuklandı, 4’ü adli kontrolle serbest bırakıldı; 9 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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