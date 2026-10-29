İş adamını Nevzat Aydın'ı oğlu ile tehdit edip, 1 milyon euro istediler! 'Çirkinler'in 4 üyesi yakalandı
İş adamı Nevzat Aydın’ı arayarak 1 milyon euro istediği ve oğlunu öldürmekle tehdit ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Çirkinler adlı suç ağıyla bağlantılı oldukları belirtilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yemek Sepeti'nin kurucusu iş adamı Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edildiği öne sürüp şikâyetçi olmuştu. İddiaya göre, kendisini “Çirkinler” adlı suç ağına mensup olarak tanıtan K.A., Aydın’dan 1 milyon euro talep etmişti.
OĞLUNU ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİLER
Şikâyet üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Aydın’ın oğlunu öldürmekle tehdit ettikleri öne sürülen zanlılar, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
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4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
“Çirkinler” adlı suç ağıyla bağlantılı oldukları belirtilen 4 şüpheli, gözaltına alındı. Zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.