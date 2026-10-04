İstanbul'da "Çirkinler" silahlı suç örgütünün, Zen Pırlanta sahiplerine gönderdiği yağma amaçlı tehdit mesajları ortaya çıktı. Soruşturmada yakalanan çete üyesi 5 şüphelinin, mağdurlara, "Sizi o bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz", "Bindiğin Mercedes'e kadar biliyoruz" ve "Akşama kadar bize dönüş olmasın gerisini siz düşünün artık" şeklinde mesajlar attığı belirlendi.

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Kamuoyunda "Çirkinler" olarak bilinen silahlı suç örgütünün, Zen Pırlanta'nın sahiplerine yönelik gerçekleştirdiği yağma ve tehdit girişimine ait yeni mesajlar gün yüzüne çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına giren bu mesajlar, örgütün hedeflerindeki kişiler üzerinde kurduğu baskı yöntemlerini gözler önüne serdi.

Çirkinler in, Zen Pırlanta sahiplerine attığı tehdit mesajları ortaya çıktı: Arabanızla havaya uçururuz

"SİZİ O BİNDİĞİNİZ ARABALARLA HAVAYA UÇURURUZ"

Soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre, suç örgütü üyeleri tarafından Zen Pırlanta sahiplerine doğrudan şu mesajlar gönderildi:

"O evinde saklanıp çıkmasın, ta ki onu yakalayana kadar"

"Baban bizi engelleyip durmasın. Sizi o bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz"

"Bindiğin Mercedes'e kadar biliyoruz"

"Akşama kadar bize dönüş olmasın gerisini siz düşünün artık"

"Zamanınız başladı"

Çirkinler in, Zen Pırlanta sahiplerine attığı tehdit mesajları ortaya çıktı: Arabanızla havaya uçururuz

YURT DIŞI KAYNAKLI NUMARALAR KULLANILDI

"Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri"ne yönelik operasyonlar kapsamında incelenen bu mesajların, izlerini kaybettirmek amacıyla yurt dışı menşeli telefon numaraları üzerinden iletildiği tespit edildi. Örgütün, şantaj ve yağma taleplerini bu özel hatlar aracılığıyla mağdurlara ulaştırdığı belirlendi.

Çirkinler in, Zen Pırlanta sahiplerine attığı tehdit mesajları ortaya çıktı: Arabanızla havaya uçururuz

OTELDE PSİKOLOJİK BASKI

Tehdit eylemlerinin yalnızca dijital mesajlarla sınırlı kalmadığı, örgüt üyelerinin müşteki Mehmet Diribaş'ın konakladığı otele kadar gittiği saptandı. Şüphelilerin, otel görevlilerine müştekinin kişisel bilgilerini vererek örgütün varlığını hissettirmeye çalıştıkları tespit edildi. Aynı dakikalarda Diribaş'ın cep telefonuna da tehdit mesajlarının gelmeye devam ettiği anlaşıldı.

Çirkinler in, Zen Pırlanta sahiplerine attığı tehdit mesajları ortaya çıktı: Arabanızla havaya uçururuz

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün olayla bağlantısı saptanan 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli suç unsurlarına el konulmuştu. Evlerde çok sayıda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirilirken, cihazlarda yapılan ilk incelemelerde Zen Pırlanta sahiplerine yönelik tehdit ve yağma eylemlerini doğrulayan örgütsel yazışmalara ulaşılmıştı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEDE

Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu ve yasal işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, ortaya çıkan yeni mesaj delilleri ve el konulan suç unsurları doğrultusunda tutuklanmaları talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bakırköy Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBakırköy

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