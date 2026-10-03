İstanbul'da 'Çirkinler' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Zen Pırlanta sahiplerine tehdit mesajları göndererek yağma girişiminde bulunduğu belirlendi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda 'Çirkinler' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin Zen Pırlanta sahiplerine yurt dışı menşeli telefon numaraları üzerinden yağma amacıyla tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi.

Örgüt üyelerinin müşteki Mehmet Diribaş'ın kaldığı otele giderek otel görevlisine müştekiye ait kişisel bilgileri verdiği ve örgütün gücünü göstermeye çalıştığı tespit edildi. Aynı sırada Diribaş'ın telefonuna da yurt dışı menşeli numaralardan tehdit mesajları gönderildiği belirlendi.

Zen Pırlanta sahiplerine tehdit! 'Çirkinler' operasyonunda 5 gözaltı

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EVLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda eylemlerde yer aldığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Dijital materyallerde yapılan incelemelerde ise tehdit ve yağma eylemlerine ilişkin örgütsel nitelikte yazışmalar bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, tutuklama talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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