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İş adamını tanıdığı kadınla tuzağa düşürdüler! 600 bin lirası gasbedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İş adamını tanıdığı kadınla tuzağa düşürdüler! 600 bin lirası gasbedildi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da bir iş adamı M.T., tanıdığı D.A. isimli kadının 'yardım' çağrısıyla gittiği adreste tuzağa düşürüldü. Silahla rehin alınan M.T.'nin 600 bin TL'den fazla parası gasbedildi. Olayın ardından polisin çalışmasıyla yakalanan 3 şüpheli ise tutuklandı.

Film gibi olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 50 yaşındaki iş adamı M.T., daha önce tanıdığı 25 yaşındaki D.A. isimli kadının telefonla "Zor durumdayım, yardıma ihtiyacım var" çağrısı üzerine yola koyuldu.

Yardım etmek için belirtilen adrese giden M.T., apartmanın önüne geldiği anda plan devreye girdi. Apartmana gelen M.T.'ye pusu kuran M.U. (27), İ.Ç. (17) ve M.K. (18), M.T.'yi döverek zorla bir eve soktu. Evde M.U., M.T.'ye silah doğrulttu, diğer şüpheliler ise şahsın cep telefonu, cüzdanı, araç anahtarını ve üzerindeki 3 bin 500 TL'yi gasbetti.

HESAPLARINA PARA HAVALE ETTİRDİLER

İş adamını silah zoruyla rehin alan şüpheliler, banka hesaplarına 10 bin TL havale ettirdi. Daha sonra şüpheliler, M.T.'nin otomobilinde bulunan 600 bin TL nakit para ile kişisel eşyalarını da çalarak ortadan kayboldu.

İş adamı M.T., yaşadığı olayın ardından polise koştu. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 50 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler, şüphelilerin Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

İş adamını tanıdığı kadınla tuzağa düşürdüler! 600 bin lirası gasbedildi - 1. Resim

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonla M.U., M.K. ve İ.Ç. ile birlikte yanlarında olan M.E. (19) ve Y.B. (28) de gözaltına alındı. Evde yapılan arama çalışmalarında olayda kullanılan tabanca ve çaldıkları gözlük, cep telefonu ile şahsın kimliği ve kredi kartları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden olayı gerçekleştiren 3 kişi tutuklandı, yanlarında yakalanan diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

YARDIM ÇAĞRISI YAPAN KADIN ARANIYOR

Öte yandan, iş adamını tuzağa çeken kadının firar olduğu, yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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