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İsabet eden yıldırım, çoban kardeşleri ayırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsabet eden yıldırım, çoban kardeşleri ayırdı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu iki çoban kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yıldırım isabet eden çoban kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Göreşken Mahallesi kırsalında hayvanları otlatan O.O. (23) ve A.O. kardeşler, aniden bastıran yağmura yakalandı. Bölgeye yıldırım isabet etmesi sonucu çoban kardeşlerden O.O. hayatını kaybetti, A.O. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı A.O, Şenkaya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı, O.O. ise otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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