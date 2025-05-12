Bangladeş'te yıldırım faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bangledeş’te Doğu Brahmanbaria ve merkezi Kishoreganj ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu en az 13 kişi hayatını kaybederken en az 4 kişi yaralandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve yerel Kanal 24 TV'nin haberine göre, Doğu Brahmanbaria ve merkezi Kishoreganj ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu bir çocuk ve birkaç çiftçinin de aralarında bulunduğu dokuz kişi hayatını kaybetti.

Kanal 24'ün haberine göre ayrıca Chapaiwabganj, Naogaon, Sherpur ve Habiganj bölgelerinde de birer kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen felakette en az dört kişi yaralandı.

SAĞANAK YAĞIŞ TAHMİNİ

Bangladeş Meteoroloji Dairesi (BMD), başkent Dakka da dahil olmak üzere ülkenin birçok yerinde etkili olan kavurucu sıcak hava dalgalarının ortasında, Pazar akşamı ülkenin birçok bölgesinde sağanak yağış tahmininde bulundu.

EN AZ 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ülkenin yedi ilçesinde 28 Nisan'da meydana gelen yıldırım düşmeleri sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetmiş, hayat kurtarmak için farkındalık çağrısı yapılmıştı.

Fırtınalar konusunda farkındalığı artırmak için çalışan Save the Society ve Thunderstorm Awareness Forum adlı gönüllü bir kuruluş, yaptığı açıklamada, yıldırım düşmesi sonucu çok sayıda insanın ölmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Örgütün başkanı ve Jahangirnagar Üniversitesi öğretim görevlisi Kabirul Beşar, yıldırım düşmesi sonucu ölen insanların yüzde 70'inden fazlasının tarım işlerinde çalıştığını söyledi.

Yıldırım düşmesini engellemenin bir yolu olmadığını belirterek, hayat kurtarmak için bilinçli olunması gerektiğini vurguladı.

BM verilerine göre, Bangladeş'te her yıl ortalama 300 kişi yıldırım düşmesi sonucu ölüyor. Bu yıl, Ocak-30 Nisan arasında yıldırım düşmesi sonucu 67 kişi hayatını kaybederken, geçen yıl 297 kişi hayatını kaybetmişti.

Ölümler çoğunlukla Nisan-Haziran aylarında meydana gelir. Artan can kaybı sayısıyla birlikte, BMD bu yıl 1 Nisan'dan beri Bangladeş'te yıldırım uyarıları yayınlıyor.