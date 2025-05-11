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Sürüyü otlatırken üzerlerine yıldırım düştü! 2 çoban yaralı, 10 büyükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kars’ta büyükbaş hayvan sürüsüne yıldırım isabet etti. 2 çoban yaralanırken, 10 büyükbaş hayvan telef oldu

Kars’ta sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Kağızman ilçesine bağlı Kömürlü köyünde hayvanları arazide otlatan Ö.B. ile Gökhan Y., sağanak yağmurun başlamasıyla birlikte köye dönmek için hayvanlar ile birlikte yola çıktı.

Yağmur ile birlikte peş peşe düşen yıldırımlardan biri hayvan sürüsüne isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle Ö.B. ve Gökhan Y., kısa süreliğine baygınlık geçirdi. 10 büyükbaş hayvan da telef oldu. Köylülerin yardımıyla yaralılar Kars’taki hastanelere sevk edildi.

Sürüyü otlatırken üzerlerine yıldırım düştü! 2 çoban yaralı, 10 büyükbaş hayvan telef oldu - 1. Resim

Olayı anlatan Gökhan Y., hayvanlarla birlikte köye dönerken yıldırım düştüğünü ve kendilerine geldiklerine hayvanların telef olduğunu belirtti.

Sürüyü otlatırken üzerlerine yıldırım düştü! 2 çoban yaralı, 10 büyükbaş hayvan telef oldu - 2. Resim

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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