İşe gitmek için servis bekliyordu! Ölüm durakta yakaladı

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Vatan Caddesi'nde öğle saatlerinde evden çıkıp işe gitmek için servis bekleyen Arif Aksoy (46), aniden fenalaşarak yere yığıldı.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine durumu ihbar etmesinin ardından, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aksoy'un bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde, Arif Aksoy'un kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Aksoy'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Çameli ilçesine bağlı Kocaova Mahalle Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.