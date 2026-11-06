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İstanbul Ataşehir'de 16 yaşındaki çocuğun öldürülmesinde yeni gelişme! Kuzeni yakalandı

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İstanbul Ataşehir'de metruk bir binada bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Y.A.'nın katil zanlısı olarak aranan kuzeni H.A., Zeytinburnu'nda saklandığı adreste yakalandı. Olayla ilgili 2'si çocuk toplam 6 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Ataşehir'de metruk bir binada bıçaklanan 16 yaşındaki Y.A.'nın hayatını kaybetmesi ile alakalı aranan kuzeni H.A. (21), Zeytinburnu'nda saklandığı adreste yakalandı. Olay ile ilgili şüpheliyle beraber toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, 2 Kasım'da Ataşehir İçerenköy Mahallesi'ndeki metruk bir binada yaşandı. Y.A.'nın bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olay yerindeki incelemelerde bir bıçak ve bir satır bulundu.

İstanbul Ataşehir'de 16 yaşındaki çocuğun öldürülmesinde yeni gelişme! Kuzeni yakalandı
Başlık Resmiİstanbul Ataşehir'de 16 yaşındaki çocuğun öldürülmesinde yeni gelişme! Kuzeni yakalandı

ŞÜPHELİ KUZENİ ÇIKTI

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde şüphelinin, hayatını kaybeden Y.A.'nın kuzeni H.A. olduğunu tespit etti. Şüphelinin Zeytinburnu'nda saklandığı adresin belirlenmesi sonrasında operasyon yapıldı.

Operasyonda H.A. ile beraber 2'si çocuk toplam 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sona eren şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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