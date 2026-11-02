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İstanbul Başakşehir'de U-19 maçında kavga! 17 yaşındaki futbolcuyu yerde darbettiler

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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Büyükçekmece Gençlik Gücü ile Şamlar Spor arasında oynanan U-19 Gelişim Ligi maçının ardından kavga çıktı. Yaşanan arbedede 17 yaşındaki futbolcu Eralp Yücel yerde tekme ve yumruklarla darbedildi. Olay anları cep telefonu kamerasına yansırken futbolcu ve kulübü suç duyurusunda bulundu.

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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde oynanan U-19 Gelişim Ligi karşılaşmasının ardından çıkan kavga, şiddet olaylarına sahne oldu. Büyükçekmece Gençlik Gücü Futbol Kulübü ile Şamlar Spor Kulübü arasında oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından yaşanan arbedede 17 yaşındaki Eralp Yücel darbedildi.

17 YAŞINDAKİ FUTBOLCUYU YERDE TEKMELEDİLER

Olay, 28 Ekim Çarşamba günü Başakşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki takım arasında oynanan U-19 Gelişim Ligi maçının ardından henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma sırasında 17 yaşındaki futbolcu Eralp Yücel yere düşürüldü. Genç futbolcu, arbede esnasında tekme ve yumruklarla darbedildi.

KAVGA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Maçın ardından yaşanan kavga, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde futbolcular arasında yaşanan arbede ve Eralp Yücel'in yerde darbedildiği anlar yer aldı.

FUTBOLCU VE KULÜBÜ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşanan olayın ardından darbedilen 17 yaşındaki futbolcu Eralp Yücel ile kulübünün, kavgaya karışan taraflar hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Olayın çıkış nedeni ve kavgaya karışan kişilere ilişkin ayrıntılar henüz netlik kazanmadı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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