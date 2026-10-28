Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Engelli çocuğa darp iddiası! Anne gözaltında, 3 çocuk koruma altında

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Engelli çocuğa darp iddiası! Anne gözaltında, 3 çocuk koruma altında
Başlık ResmiEngelli çocuğa darp iddiası! Anne gözaltında, 3 çocuk koruma altında

Aydın’da engelli çocuğunu darp ettiği iddia edilen yabancı uyruklu anne F.E.H. gözaltına alırken, kadının 3 çocuğu ise koruma altına alındı.

Kaydet
|

Aydın’ın Efeler ilçesinde engelli olduğu ileri sürülen bir çocuğun annesi tarafından darp edildiği iddiası yürek sızlattı.

ÖNERİLEN HABERLER
Hatay
3. SAYFA

Hatay'da hafriyat kamyonunun altında kalan motosikletli hayatını kaybetti! Kaza kamerada

KORKUNÇ DARP İDDİASI

27 Ekim 2026 tarihinde bazı internet sitelerinde Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi’nde bir kadının engelli olduğu öne sürülen çocuğunu darp ettiğine ilişkin haberler sonrasında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Engelli çocuğa darp iddiası! Anne gözaltında, 3 çocuk koruma altında
Başlık ResmiEngelli çocuğa darp iddiası! Anne gözaltında, 3 çocuk koruma altında

ANNE GÖZALTINDA, ÇOCUKLAR KORUMADA

Adres tespiti yapan ekipler adrese gittiklerinde evde bir kadın ile 3 çocuğun bulunduğunu tespit etti. Çocukları darp ettiği öne sürülen yabancı uyruklu F.E.H. isimli kadın gözaltına alınırken, 3 çocuk ise Çocuk Destek Merkezi'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Aydın
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.