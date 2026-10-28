Aydın’da engelli çocuğunu darp ettiği iddia edilen yabancı uyruklu anne F.E.H. gözaltına alırken, kadının 3 çocuğu ise koruma altına alındı.

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Aydın’ın Efeler ilçesinde engelli olduğu ileri sürülen bir çocuğun annesi tarafından darp edildiği iddiası yürek sızlattı.

KORKUNÇ DARP İDDİASI

27 Ekim 2026 tarihinde bazı internet sitelerinde Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi’nde bir kadının engelli olduğu öne sürülen çocuğunu darp ettiğine ilişkin haberler sonrasında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Engelli çocuğa darp iddiası! Anne gözaltında, 3 çocuk koruma altında

ANNE GÖZALTINDA, ÇOCUKLAR KORUMADA

Adres tespiti yapan ekipler adrese gittiklerinde evde bir kadın ile 3 çocuğun bulunduğunu tespit etti. Çocukları darp ettiği öne sürülen yabancı uyruklu F.E.H. isimli kadın gözaltına alınırken, 3 çocuk ise Çocuk Destek Merkezi'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Aydın Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAydın

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