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Hatay'da hafriyat kamyonunun altında kalan motosikletli hayatını kaybetti! Kaza kamerada

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Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonuyla aynı yönde ilerleyen motosikletin karıştığı kazada 48 yaşındaki Adil Devaoğlu hayatını kaybetti. Kavşakta dönüş yapan kamyonun kör noktasında kalan motosiklet sürücüsünün aracın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Hatay’da hafriyat kamyonunun altında kalan 48 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Antakya ilçesi 75. Yıl Bulvarı itfaiye kavşağında meydana geldi. B.İ. (24) yönetimindeki 41 AVU 717 plakalı hafriyat kamyonu ile aynı yönde ilerleyen Adil Devaoğlu (48) yönetimindeki 31 BCF 342 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün hafriyat kamyonunun altında kaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletle aynı yönde ilerleyen ve aynı anda dönüş yaparak kör noktaya gelen motosiklet sürücüsünün ezildiği anlar görülüyor.

Hatayda hafriyat kamyonunun altında kalan motosikletli hayatını kaybetti! Kaza kamerada
Başlık ResmiHatayda hafriyat kamyonunun altında kalan motosikletli hayatını kaybetti! Kaza kamerada

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar sonrasında bölgeye; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi neticesinde motosiklet sürücüsü Adil Devaoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Devaoğlu’nun cansız bedeni cenaze aracıyla morga sevk edildi. Olay yerinde, kamyonun altında kalan motosikleti görmeye ve cep telefonuyla görüntülemeye çalışan meraklı vatandaşlar ise dikkat çekti.

Polis ekipleri kazayla alakalı inceleme başlattı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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