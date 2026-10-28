İsmail Kartal evine dönerken trafik kazası geçirdi

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör İsmail Kartal, eve dönüş yolunda kaza geçirdi.

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Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi sona eren İsmail Kartal, görevden ayrılmasından birkaç saat sonra evine dönerken trafik kazası geçirdi.

A Spor'un haberine göre, tecrübeli teknik adamın sağlık durumunda herhangi bir sorun bulunmuyor.

DÖRDÜNCÜ DÖNEMİNDE 18 MAÇA ÇIKTI

65 yaşındaki Kartal, 18 Haziran'da Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne dördüncü kez getirilmişti. Bu dönemde sarı-lacivertli takımın başında 18 maça çıkan Kartal'ın görev süreci sona erdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: HABER MERKEZİ

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