Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

İsmail Kartal evine dönerken trafik kazası geçirdi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İsmail Kartal evine dönerken trafik kazası geçirdi
Başlık Resmiİsmail Kartal evine dönerken trafik kazası geçirdi

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör İsmail Kartal, eve dönüş yolunda kaza geçirdi.

Kaydet
|

Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi sona eren İsmail Kartal, görevden ayrılmasından birkaç saat sonra evine dönerken trafik kazası geçirdi.

A Spor'un haberine göre, tecrübeli teknik adamın sağlık durumunda herhangi bir sorun bulunmuyor.

DÖRDÜNCÜ DÖNEMİNDE 18 MAÇA ÇIKTI

65 yaşındaki Kartal, 18 Haziran'da Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne dördüncü kez getirilmişti. Bu dönemde sarı-lacivertli takımın başında 18 maça çıkan Kartal'ın görev süreci sona erdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe’de İsmail Kartal sonrası 7 aday! Listede sürpriz isim var
SPOR

Fenerbahçe’de İsmail Kartal sonrası 7 aday! Listede sürpriz isim var
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.