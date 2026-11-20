İstanbul Fatih'te amca çocukları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Cadde ortasında 5 kişinin saldırısına uğrayan kurye, göğüs, sırt ve kalça bölgelerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Tekme, tokat ve kaskla darbedilen kuryenin kaçmaya çalıştığı ve bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul'un Fatih ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan husumet, cadde ortasında kanlı saldırıya dönüştü. Kuryelik yapan bir kişi, 5 kişilik grubun saldırısına uğradı. Yumruk, tekme ve kaskla darbedilen kurye, bıçaklanarak ağır yaralandı.

ALACAK VERECEK MESELESİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 16.30 sıralarında Fatih'e bağlı Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, amca çocukları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasında başlayan anlaşmazlık zamanla husumete dönüştü.

Tarafların yeniden karşı karşıya gelmesi üzerine tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

İstanbul Fatih'te dehşet anları! 5 kişi kuryeye saldırdı: Bıçaklı saldırı kamerada

5 KİŞİ BİR KİŞİYE SALDIRDI

Çıkan kavgada 5 kişilik gruptan 3 kişi, kuryelik yapan bir kişiye yumruk, tokat, tekme ve kaskla saldırdı.

Gruptaki diğer 2 kişi ise ellerindeki bıçaklarla kuryeyi göğüs, sırt ve kalça bölgelerinden yaraladı.

Ağır yaralanan kurye yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANAN KURYENİN DURUMU CİDDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kuryenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırıya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kuryeye yönelik bıçaklı saldırının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırıya uğrayan kuryenin kaçmaya çalıştığı ancak şüphelilerin peşinden gittiği görüldü.

Görüntülerde, gruptaki bazı kişilerin kuryeyi bıçakladığı, diğerlerinin ise tekme, tokat ve kaskla darbettiği anlar yer aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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