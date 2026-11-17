Adana'da platonik aşk beslediği Nurseli Sezer'i (27) evinin önünde 8 kez bıçaklayarak ağır yaralayan Ramazan S. (28), ilk kez hâkim karşısına çıktı. Akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek özür dileyen sanığa genç kadından sert tepki geldi. Mahkeme, sanığın tutukluluk hâlinin devamına karar verirken akıl sağlığı raporu alınması için duruşmayı şubat ayına erteledi.

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Adana'da 27 yaşındaki Nurseli Sezer'i evinin önünde 8 kez bıçaklayarak ağır yaralayan Ramazan S., ilk kez hâkim karşısına çıktı. Hakkında "tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 21 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan sanık, akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürerek pişman olduğunu söyledi.

Saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan Nurseli Sezer ise sanığın savunmasına tepki göstererek olayın planlı şekilde gerçekleştirildiğini savundu.

Adanada genç kadını 8 kez bıçaklamıştı! Mahkemede kendini böyle savundu

EVİNİN ÖNÜNDE 8 KEZ BIÇAKLADI

Olay, 8 Haziran'da Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Nurseli Sezer'e platonik aşk besleyen Ramazan S., genç kadının evinin önünde beklemeye başladı. Sezer'in eve geldiğini gören şüpheli, önce genç kadına sarıldı, ardından yanında taşıdığı bıçakla saldırdı.

Boynundan, başından, akciğerinden, omzundan ve kolundan toplam 8 kez bıçaklanan Sezer, ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İlk müdahalesi doktor olan komşusu tarafından yapılan genç kadın, hastaneye kaldırıldı. İki günü entübe olmak üzere toplam 10 gün hastanede tedavi gören Sezer, daha sonra taburcu edildi.

Olayın ardından yakalanan Ramazan S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adanada genç kadını 8 kez bıçaklamıştı! Mahkemede kendini böyle savundu

MAHKEMEDE AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Ramazan S., saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul ederek akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti.

Sanık savunmasında, "Olay günü kendisinin evinin oraya gidip beklemeye başladım. Üzerimde daha önce temin ettiğim bıçak vardı. Onu görünce hiçbir şey demeden saldırdım ancak benim akli melekelerim yerinde değil. Böyle bir şey yaptığım için pişmanım, özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Adanada genç kadını 8 kez bıçaklamıştı! Mahkemede kendini böyle savundu

GENÇ KADINDAN SANIK SAVUNMASINA TEPKİ

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Nurseli Sezer, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı yönündeki iddialarını kabul etmedi.

Sezer, "Kendisinin deli olduğuna dair birtakım şeyler söyledi. Pişman olduğunu, özür dilediğini anlattı. Ancak bu olayı tamamen bilinçli yaptı. Akli dengesi tamamen yerinde. Tüm Türkiye olayı gördü, izlediniz. Akli dengesi yerinde olmayan birisi böyle bir şeyi planlamayarak yapmış olamaz. Bunu diyeceğini biliyordum. Çok üzgünüm, dava şubat ayına ertelendi" dedi.

Adanada genç kadını 8 kez bıçaklamıştı! Mahkemede kendini böyle savundu

SANIK HAKKINDA AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Nurseli Sezer'in avukatı Yelda Yurt Aslan da sanığın mahkemede saldırıya ilişkin herhangi bir gerekçe sunamadığını belirtti.

Aslan, "Sanık yaptığı olaya ilişkin herhangi bir gerekçe sunamadı. Böyle bir olayın zaten gerekçesi olamaz ama ne için yaptığını bile açıklayamadı. 'Nurseli'nin yanına gittim, hiç konuşmadan doğrudan üzerimde taşıdığım bıçakla saldırdım' diyerek pişman olduğunu ve akli melekelerinin yerinde olmadığını öne sürdü" ifadelerini kullandı.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Ramazan S.'nin tutukluluk hâlinin devamına hükmetti.

Mahkeme, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınmasına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı şubat ayına erteledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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