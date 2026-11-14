Adana'da evinin önünde platonik aşk beslediği kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 27 yaşındaki Nurseli Sezer, vücuduna aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. 2 gün entübe kaldıktan sonra hayata tutunan genç kadın, 17 Kasım'da görülecek dava öncesinde saldırganın en ağır cezayı almasını istedi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz 8 Haziran'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan S. (28), platonik aşk beslediği Nurseli Sezer'in evinin önünde pusuya yattı.

Genç kadının eve geldiğini gören saldırgan, Nurseli'ye önce sarıldı ardından da yanındaki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden 8 kez bıçaklayıp kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Boynundan, kafasından, akciğerinden, omzundan ve kolundan bıçaklanan genç kadına ilk müdahale komşusu doktor tarafından yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı.

2 gün entübe olmak üzere toplam 10 gün hastanede kalan Nurseli Sezer, daha sonra taburcu oldu.

Evinin önünde dehşeti yaşadı! Önce sarıldı, sonra 8 kez bıçakladı

"ONU GÖRÜNCE SARILDIM VE BIÇAKLA YARALADIM"

Bu sırada saldırganı yakalamak için çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli Ramazan S.'yi olayın ardından kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlının ifadesinde, "Ben kendisine platonik olarak aşığım, kendisini 1 haftadır takip ediyorum. Sosyal medyasından gittiği spor salonunu öğrendim, ona karşılıksız hisler besliyordum. Olay günü de kendisinin evinin oraya gidip beklemeye başladım. Üzerimde daha önce temin ettiğim bıçak vardı. Onu görünce sarıldım ve bıçakla yaraladım" dediği öğrenildi.

Saldırgan, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evinin önünde dehşeti yaşadı! Önce sarıldı, sonra 8 kez bıçakladı

İDDİANAME HAZIRLANDI, DURUŞMA 17 KASIM'DA

Öte yandan, Ramazan S. hakkında ‘Tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 21 yıl hapis cezasıyla dava açıldı. Saldırgan, 17 Kasım'da Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Evinin önünde dehşeti yaşadı! Önce sarıldı, sonra 8 kez bıçakladı

“ENTÜBE OLDUM, AKCİĞERLERİM SÖNDÜ”

Duruşma öncesi gazetecilere konuşan Nurseli Sezer, olay anını anlatarak, "Boynumdan, akciğerimden, kafamdan, omzumdan ve kolumdan yaralandım. Önce entübe oldum. Akciğerlerim söndü, yoğun bakım süreci geçirdim. Taburcu oldum ama halen tedavilerim sürüyor. Sağ kolumu tam kullanamıyorum, akciğerlerim tam anlamıyla çalışmıyor. Olay anında bir doktor komşumuz bana ilk müdahaleyi yaptı. Belki o orada olmasaydı ben çoktan ölmüş olurdum" ifadelerini kullandı.

Evinin önünde dehşeti yaşadı! Önce sarıldı, sonra 8 kez bıçakladı

“EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM”

Sezer, "Kendisi beni ilkokul yıllarımdan tanıyormuş ama ben onu hiç tanımıyorum. Ben onu tanısam, böyle olacağını bilsem kaçardım. Ben evime giderken olay oldu. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu karar sadece benim için değil tüm kadınlar için çok önemli. Gelecek karar kadınlara yönelik şiddet konusunda adaletin nasıl tecelli edeceğini gösterecek güçlü bir emsal olmasını diliyorum" dedi.

Evinin önünde dehşeti yaşadı! Önce sarıldı, sonra 8 kez bıçakladı

Olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen korkularının halen devam ettiğini anlatan Sezer, "En ağır cezayı almasını hem kendim hem de tüm kadınlar için istiyorum. Ben halen korkuyorum. Olay anını izleyemedim ve izleyemeyeceğim. Ne kendimi ne de başka bir kadını o halde göremem, görmek de istemiyorum" diye konuştu.

Genç kadının avukatı Yelda Yurt Aslan ise saldırganın en ağır cezayı alacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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