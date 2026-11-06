İstanbul Fatih'te tartışma cinayete döndü! Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
İstanbul'un Fatih ilçesinde aynı evde yaşayan yabancı uyruklu iki kadın arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Ev arkadaşı N.K.'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen V.S., polis ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde iki ev arkadaşı arasında çıkan tartışmada bir kadın hayatını kaybetti.
Olay, Fatih'e bağlı Aksaray Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı evde yaşayan yabancı uyruklu N.K. ile V.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
İki kadın arasındaki tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine V.S., ev arkadaşı N.K.'yi bıçakladı.
Daireden gelen sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bıçaklanan N.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
N.K.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen V.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.