İstanbul Fatih'te tartışma cinayete döndü! Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'un Fatih ilçesinde aynı evde yaşayan yabancı uyruklu iki kadın arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Ev arkadaşı N.K.'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen V.S., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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İstanbul'un Fatih ilçesinde iki ev arkadaşı arasında çıkan tartışmada bir kadın hayatını kaybetti.

Olay, Fatih'e bağlı Aksaray Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı evde yaşayan yabancı uyruklu N.K. ile V.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İki kadın arasındaki tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine V.S., ev arkadaşı N.K.'yi bıçakladı.

Daireden gelen sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

İstanbul Fatihte tartışma cinayete döndü! Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bıçaklanan N.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

N.K.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen V.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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