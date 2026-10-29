Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

İstanbul Sancaktepe'de pazar yerinde kanlı kavga! Tezgâh yeri tartışmasında 1 ölü, 5 yaralı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde pazar esnafı arasında kiralanan tezgâh yerinin büyüklüğü nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 31 yaşındaki F.Ö. hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken 2'si kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından adliyeye sevk edildi, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaydet
|

Sancaktepe'de pazar yerinde esnaflar arasında tezgah yeri sebebiyle çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi neticesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı olayla alakalı 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 28 Ekim'de Yenidoğan Mahallesi'nde olan halk pazarında yaşanan bıçaklı kavga olayı ile alakalı olarak; yapılan incelemelerde, pazar yerinde esnaflık yapan şahıslar arasında kiralanan tezgâh yerinin büyüklüğü sebebiyle tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında toplam 6 kişinin kesici aletle yaralandığı belirtildi.

İstanbul Sancaktepede pazar yerinde kanlı kavga! Tezgâh yeri tartışmasında 1 ölü, 5 yaralı
Başlık Resmiİstanbul Sancaktepede pazar yerinde kanlı kavga! Tezgâh yeri tartışmasında 1 ölü, 5 yaralı

1 PAZARCI HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı şahıslar sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınırken, yaralılardan F.Ö. (31) adlı şahıs yapılan bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Çalışmalar kapsamında bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin H.H. (38) olduğu belirlenirken, şüpheli şahıs ile olay esnasında yanında olan N.Ü. (43) adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olayla ilişkisi olan M.H. (47) adlı şahıs da yakalandı.

Konu ile alakalı yakalanan M.H. adlı şahıs dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlar tarafından serbest bırakılırken, H.H. ve N.Ü. adlı şahıslar ‘'Kasten Yaralama'' ve ‘'Kasten Öldürme‘' suçundan adli makamlara sevk edildi.

BAKMADAN GEÇME
İzmir
GÜNDEM VİDEOLARI

İzmir'de belediye otobüsünde halı kavgası! Şoförün halıyı dışarı attığı anlar kamerada
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.