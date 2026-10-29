İstanbul Sancaktepe'de pazar yerinde kanlı kavga! Tezgâh yeri tartışmasında 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde pazar esnafı arasında kiralanan tezgâh yerinin büyüklüğü nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 31 yaşındaki F.Ö. hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken 2'si kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından adliyeye sevk edildi, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

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Sancaktepe'de pazar yerinde esnaflar arasında tezgah yeri sebebiyle çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi neticesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı olayla alakalı 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 28 Ekim'de Yenidoğan Mahallesi'nde olan halk pazarında yaşanan bıçaklı kavga olayı ile alakalı olarak; yapılan incelemelerde, pazar yerinde esnaflık yapan şahıslar arasında kiralanan tezgâh yerinin büyüklüğü sebebiyle tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında toplam 6 kişinin kesici aletle yaralandığı belirtildi.

İstanbul Sancaktepede pazar yerinde kanlı kavga! Tezgâh yeri tartışmasında 1 ölü, 5 yaralı

1 PAZARCI HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı şahıslar sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınırken, yaralılardan F.Ö. (31) adlı şahıs yapılan bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Çalışmalar kapsamında bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin H.H. (38) olduğu belirlenirken, şüpheli şahıs ile olay esnasında yanında olan N.Ü. (43) adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olayla ilişkisi olan M.H. (47) adlı şahıs da yakalandı.

Konu ile alakalı yakalanan M.H. adlı şahıs dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlar tarafından serbest bırakılırken, H.H. ve N.Ü. adlı şahıslar ‘'Kasten Yaralama'' ve ‘'Kasten Öldürme‘' suçundan adli makamlara sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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