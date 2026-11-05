Sultangazi'de okul inşaatı sırasında yaşanan toprak kayması, bitişikteki sitenin bahçesinde büyük hasara yol açtı. Yaklaşık 4,5 metre derinliğinde çukur oluşurken çocukların basketbol sahasının zemini çöktü, binaların çevresinde yarıklar meydana geldi. Site sakinleri, olası bir facia yaşanmadan önlem alınmasını istedi.

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Olay, Sultangazi'de yapımı devam eden okul inşaatının bitişiğindeki sitede yaşandı. İddiaya göre, inşaat alanında yürütülen kazık çalışmalarının ardından meydana gelen toprak kayması, sitenin bahçesini etkiledi. Çocukların basketbol oynadığı sahada zeminin çatladığı ve bazı bölümlerin çöktüğü görüldü.

İstanbul'da 4,5 metrelik çukur paniği! Çocukların oyun sahasının altı boşaldı

Site yöneticisi İsmail Gürçay, inşaat nedeniyle göçükler meydana geldiğini belirterek, "Burada inşaat dolayısıyla göçükler meydana geldi. Çocukların oynadığı sahanın altı boşaldı. Endişeliyiz. Şantiye 45 ton mıcır döktü ancak daha dolmadı. Onlara da suç bulamıyorum, ilgileniyorlar ama kesik kesik geliyorlar. Sitemizde toprak kaymaları ve yarıklar oluştu. Daha kış mevsimi gelmedi, yağmurlar başladı. Çocukların oynadığı yerde toprak altında kalmalarından korkuyoruz. Yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz" dedi.

"EVİMİZİN BAHÇESİNDE YARIKLAR OLUŞTU"

Site sakini Banu Ergin ise 17 yıldır aynı yerde yaşadığını ve daha önce böyle bir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi. İnşaatın hemen yanındaki blokta oturduğunu belirten Ergin, evinin bahçesiyle bina arasındaki zeminde ayrılmalar oluştuğunu anlattı. Çukurun ilk oluştuğunda bir odanın yarısı kadar olduğunu, ertesi gün ise neredeyse bir oda büyüklüğüne ulaştığını ifade eden Ergin, derinliğinin yaklaşık 4,5 metre olduğunu söyledi.

İstanbul'da 4,5 metrelik çukur paniği! Çocukların oyun sahasının altı boşaldı

"KAPILARIMIZ AÇILIP KAPANMIYOR"

Çökme olayının sabah saatlerinde yaşanmasının olası bir faciayı önlediğini dile getiren Ergin, "Allah'tan sabah saatlerinde olmuş. Eğer çocukların okuldan çıktığı ve oyun oynadığı saatlerde yaşansaydı, Allah korusun bir çocuğun ölümüne neden olabilirdi. Biz buranın yıkılmasından korkuyoruz" dedi. Binalarında da sorunlar yaşanmaya başladığını belirten Ergin, dış kapıları ve depolama alanlarının kapılarını açıp kapatmakta zorlandıklarını söyledi. Bu sorunların inşaat çalışmalarından sonra ortaya çıktığını ifade eden Ergin, "İnşaatın yapıp yapmadığını bilemem. Buradaki insanlar önlem alıyorlar, istinat duvarları çektiler, fore kazık çaktılar. Ancak can güvenliğimizden endişe ediyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da 4,5 metrelik çukur paniği! Çocukların oyun sahasının altı boşaldı

YETKİLİLERDEN İNCELEME TALEBİ

Kentsel dönüşüm istediklerini ancak uzlaşma sağlayamadıklarını belirten Ergin, yetkililerin zeminde inceleme yapmasını istedi.

Ergin, "En azından yapı denetiminden gelsinler, bu zemini etüt etsinler. Bize 'Sizde bir şey yok, yapınız risksiz' desinler, biz de rahat edelim. Başka hiçbir şey istemiyoruz. İnşaat işçileri ve mühendisler olmasa burayı muhtemelen kapattıramazdık, kendi imkanlarımızla yapacaktık. Güvenliğimiz yok. Ağaçlar kesildi, parke taşları ezildi. Sitenin içi berbat durumda" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, inşaat alanında ve site bahçesinde meydana gelen toprak kayması, derin yarıklar ve basketbol sahasının altının boşaldığı bölümler kamerayla ve dronla havadan görüntülendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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