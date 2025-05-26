İstanbul'da acı olay! 2 gündür aranıyordu, cesedi ormanda bulundu

İstanbul Maltepe'de 2 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Mustafa Altundere, Başıbüyük ormanlık alanda ölü bulundu. Gencin kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.

İstanbul Maltepe'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 17 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, evinden 2 gün önce ayrılan Mustafa Altundere'nin (17) ailesi oğullarından haber alamadıklarını belirterek polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri gencin bulunması için arama çalışması başlattı.

ORMANLIK ALANDA CESEDİ BULUNDU

Çalışmalar sürerken, Başıbüyük'teki ormanlık alanda bir kişiyi hareketsiz gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 17 yaşındaki Altundere'ye ait olduğu tespit edildi. Altundere'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.