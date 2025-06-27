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İstanbul'da esrarengiz olay: Metruk villanın bahçesinde erkek cesedi bulundu!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;da esrarengiz olay: Metruk villanın bahçesinde erkek cesedi bulundu!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Beylikdüzü'nde iki katlı metruk villanın bahçesinde erkek cesedi bulundu.

İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Galip Esmer Caddesi'ndeki iki katlı metruk villanın bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler, polise ihbarda bulundu.

Villaya gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, erkek cesedinin üzerinden kimlik belirlemeye yarayacak belge çıkmadı.

Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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