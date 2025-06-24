Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Yine sulama kanalı yine ceset! Umut Pirçek nasıl öldü?

Yine sulama kanalı yine ceset! Umut Pirçek nasıl öldü?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da DSİ'ye ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin 41 yaşındaki Umut Pirçek'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da sulama kanalı yine bir ceset bulundu. Seyhan'da Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında çevredekiler erkek cesedi gördü. 

Bunun üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar sevk edildi. Dalgıç polisler kanala girerek sürüklenen cesedi çıkarttı.

Yine sulama kanalı yine ceset! Umut Pirçek nasıl öldü? - 1. Resim

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ ORTAYA ÇIKARACAK

Yapılan incelemelerde ölü bulunan şahsın Umut Pirçek (41) olduğu belirlendi. Pirçek’in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yine sulama kanalı yine ceset! Umut Pirçek nasıl öldü? - 2. Resim

Şahsın ölüm nedeninin yapılacak otopsisinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaşlı hayranından evlilik teklifi! Tribüne bakan Messi ne yapacağını şaşırdıKilosu 45 bin lira! 4 ortak eşleriyle birlikte üretip tüm Türkiye'nin dört bir yanına satıyorlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dinlenme tesisindeki yumruklu kavga! Darp edilen yolcuya bunu da yaptılar - 3. SayfaDinlenme tesisindeki yumruklu kavga! Yolcuya bunu da yaptılarSokak ortasında adım adım dehşet! Bıçakladı yetmedi ambulansı da engellemeye çalıştı - 3. SayfaBıçakladı yetmedi ambulansı da engellemeye çalıştıBeton mikseri, dolmuşu biçti! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaBeton mikseri, dolmuşu biçti! Ölü ve yaralılar varBorcunu ödemeyen adamı foseptik çukuruna attı - 3. SayfaBorcunu ödemeyen adamı foseptik çukuruna attıAdana'da aile içinde kan donduran plan! 16 yaşındaki yeğenini yakan adamın yalanı pes dedirtti - 3. Sayfa16 yaşındaki yeğenini yaktı sonra...Tartıştığı kişiye demir sopayla saldırmıştı! Cezası kesildi - 3. SayfaTartıştığı kişiye demir sopayla saldırmıştı! Cezası kesildi
Sonraki Haber Yükleniyor...