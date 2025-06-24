Yine sulama kanalı yine ceset! Umut Pirçek nasıl öldü?

Adana'da DSİ'ye ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin 41 yaşındaki Umut Pirçek'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da sulama kanalı yine bir ceset bulundu. Seyhan'da Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında çevredekiler erkek cesedi gördü.

Bunun üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar sevk edildi. Dalgıç polisler kanala girerek sürüklenen cesedi çıkarttı.

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ ORTAYA ÇIKARACAK

Yapılan incelemelerde ölü bulunan şahsın Umut Pirçek (41) olduğu belirlendi. Pirçek’in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şahsın ölüm nedeninin yapılacak otopsisinin ardından belirleneceği öğrenildi.