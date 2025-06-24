Sokak ortasında adım adım dehşet! Bıçakladı yetmedi ambulansı da engellemeye çalıştı

Çanakkale'de Eren Kılıçarslan, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında 12 bıçak darbesiyle yaraladı. Dehşet kameralara yansırken şüphelinin genç kadını taşıyan ambulansın önünü 2 defa kesmeye çalıştığı öğrenildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde M.K. çarşıda boşanma aşamasındaki eşi Eren Kılıçarslan'la karşılaştı. Eşinin arkasından yaklaşan Eren Kılıçarslan, 12 bıçak darbesiyle genç kadını kanlar içinde bıraktı.

Çevredekilerin ihbarıyla ekipler olay yerine gelirken Eren Kılıçarslan'ın eşi M.K.'yı hastaneye götüren ambulansın da önünü 2 defa kesmeye çalıştığı öğrenildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli Eren Kılıçarslan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KADININ DURUMU İYİ

ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavi gören M.K'nin ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, savcılık tarafından tutuklu sanık Eren Kılıçarslan hakkında ‘Eşe Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan iddianame hazırlanıp, dava açılması bekleniyor.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan, Umurbey Beldesi'nde çarşı merkezinde birçok vatandaşın gözü önünde yaşanan bıçaklama olayı güvenlik kamerasında saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde M.K. arkasından gelen boşanma aşamasında olduğu eşi Eren Kılıçarslan'ın bıçak darbeleriyle yaralandığı ve kanlar içinde yerde kaldığı görülüyor.

Bıçaklama olayını gerçekleştiren şüpheli Eren Kılıçarslan'ın ise olayın ardından koşarak uzaklaştığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.