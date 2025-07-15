İstanbul'da feci olay: Üzerine ağaç dalı düşen 3 kişi hastanelik oldu

İstanbul Beşiktaş'ta yolda yürüdükleri sırada üzerlerine ağaç dalı düşen 3 kişi yaralandı.

İstanbul Beşiktaş, Sinanpaşa Mahallesi Beşiktaş Caddesi'nde bir ağacın çürümüş dalı yerinden koparak yoldan geçenlerin üzerine düştü.

Olayda, Yunus Emre Kılıç (22), Ege Yiğit Dehan (23) ve Okan Candan (23) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yunus Emre Kılıç'ın ayakta tedavisini yaparken, çeşitli yerlerinden yaralanan diğer 2 kişiyi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Belediye ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Ekipler, düşen ağacın parçalarını elektrikli testere ile kesip temizlik çalışması yaptı.