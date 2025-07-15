İstanbul'da feci görüntü! Dini nikahlı eşini acımasızca darbetti

İstanbul'un Esenler ilçesinde E.D. isimli şahıs, dini nikahlı eşi S.Ö.'yü çocuğunun yanında feci şekilde darbetti. Şahsın kadına saldırı anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Esenler'de bulunan Tuna Mahallesi'nde 12 Temmuz'da E.D. isimli şahıs, dini nikahlı eşi S.Ö. ile 1 yaşındaki çocuğuyla sokakta yürürken henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

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GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.D., S.Ö.'yü sokakta darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şüpheli gözaltına alındı.

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KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

S.Ö.'nün şikayetçi olmaması üzerine şüpheli E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.