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3. Sayfa

İstanbul'da iki ilçeyi birbirine katmışlardı, suç örgütü çökertildi

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İstanbul'da iki ilçeyi birbirine katmışlardı, suç örgütü çökertildi
Başlık Resmiİstanbul'da iki ilçeyi birbirine katmışlardı, suç örgütü çökertildi

İstanbul'da Küçükçekmece'deki bir iş yerinin kurşunlanması ve Esenyurt'taki inşaat firmasının kundaklanması olaylarına karışan 7 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 29-30 Eylül'de Küçükçekmece'de bir iş yerinin kurşunlanması ile 3 Ekim'de Esenyurt'taki inşaat firmasına yönelik kundaklama olayına karışan zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti.

7 ŞAHIS GÖZALTINDA

Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul
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