İstanbul'da 'seri saldırgan' paniği! Müşteri kılığında tornavidayla dehşet saçtı

İstanbul'da iki kardeş, marketlerine gelen müşteri tarafından saldırıya uğradı. Alışveriş yaptıktan sonra marketin önüne oturan şüpheli, market sahibi Murat Yeşilay'a tornavida ile saldırdı. Saldırgan kaçarken kanlar içinde kalan Yeşilay tedavi altına alındı. Saldırgan bu olaydan önce de 2 kadına saldırdığı iddia edildi.

Dehşete düşüren olayın adresi Zeytinburnu oldu. İlçede market işleten iki kardeş hayatlarının kabusunu yaşadı. Sabah saatlerinde markete gelen bir müşteri su satın aldı ardından marketin önünde oturmaya başladı.

Ekol TV'nin haberine göre, şüpheli bir süre sonra elindeki tornavida ile dükkan sahibi Murat Yeşilay'a saldırmaya başladı.

Defalarca kez kafasına vuran şüpheli, Yeşilay'ı kanlar içinde bıraktı.

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YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Yeşilay, yaşadığı dehşeti, "Adamı ilk kez gördüm. Bir anda kafamda birkaç darbe hissettim. Ölebilirdim, beyin kanaması da geçirebilirdim. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı." diyerek anlattı.

Yeşilay, saldırganı engellemeye çalışsa da başarılı olamayınca kaçmak zorunda kaldı. Kanlar içinde kalan mağdur, hastaneye kaldırıldı ve ardından saldırgandan şikayetçi oldu.

Olayı gören çevre sakinlerinden biri ise, "Hatta kendimi yerine koydum, oğlumun yerine koydum. Bize böyle bir şey olsa ne yapardık? Bu kişinin bulunması lazım, sokakta elini kolunu sallayarak gezmemeli" diyerek tepki gösterdi.

İLK VAKASI DEĞİLMİŞ

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin daha önce de benzer eylemleri olduğu iddia edildi. Mağdur Yeşilay, zanlının olaydan önce iki kadına daha saldırdığını öne sürerek, "Adam kendinde değildi, alkol kullanmış olabilir. Sağa sola saldırıyordu" dedi.

Emniyet ekipleri, tornavidalı saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.