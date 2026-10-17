Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

İstanbul'da sıcak saatler! Binadan sesler geldi, fayanslar çatladı, insanlar tahliye edildi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İstanbul'da sıcak saatler! Binadan sesler geldi, fayanslar çatladı, insanlar tahliye edildi
Başlık Resmiİstanbul'da sıcak saatler! Binadan sesler geldi, fayanslar çatladı, insanlar tahliye edildi

Küçükçekmece’de bir dairenin banyosundaki fayansların çatlaması ve binadan çatlama seslerinin gelmesi üzerine 14 daireli bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Belediye ekipleri binayı mühürlerken, kentsel dönüşüm süreci için inceleme başlatılacağı bildirildi.

Kaydet
|

Olay, İnönü Mahallesi 3. Güneş Sokak’ta bulunan 7 katlı binada yaşandı. 14 dairenin bulunduğu binanın 3’üncü katındaki dairenin banyosunda fayansların çatlaması ve binadan çatlama seslerinin gelmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Muhtemel bir riskin önüne geçilmesi amacıyla belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

İstanbul'da sıcak saatler! Binadan sesler geldi, fayanslar çatladı, insanlar tahliye edildi
Başlık Resmiİstanbul'da sıcak saatler! Binadan sesler geldi, fayanslar çatladı, insanlar tahliye edildi

Ekiplerin çalışmaları sonucunda binada bulunan daireler tahliye edildi. Bina sakinleri birkaç parça eşya alarak evlerinden ayrılırken, bina Küçükçekmece Belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

İstanbul'da sıcak saatler! Binadan sesler geldi, fayanslar çatladı, insanlar tahliye edildi
Başlık Resmiİstanbul'da sıcak saatler! Binadan sesler geldi, fayanslar çatladı, insanlar tahliye edildi

Küçükçekmece Belediyesi Afet İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aydın konuya ilişkin, "İnönü Mahallesi 3. Güneş Sokak'ta gelen ihbar üzerine itfaiye ekiplerimiz ve belediye ekiplerimiz, emniyet ekiplerimiz olay yerine intikal ettiler. Şu anda 14 dairelik zemin üstü 5 katlı bir binamız mevcut. Binada bir dairenin banyo tarafında fayansların çatlaması ve bina hareketi olduğu vatandaş tarafından bildirildi. Binamızı tahliye ediyoruz. Gerekli kentsel dönüşüm ve imar açısından kontrolleri sağlayacağız. Mühendislerimiz de teknik olarak ne yapılması gerektiğine karar verecekler. Binayı tahliye edip daha sonra da kentsel dönüşüme girmesi için gerekli işlemleri başlatacağız" dedi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.