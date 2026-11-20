İstanbul Fatih'te tramvayda seyahat eden Iraklı yolcunun çantasından 30 bin dolar çalındı. İki kadınla birlikte hareket ettiği belirtilen şüphelinin, çaldığı paraları sokakta saydığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli tutuklandı.

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İstanbul'da tramvayda yaşanan yankesicilik olayında bir yolcunun çantasından 30 bin dolar çalındı. Fatih'teki Aksaray Tramvay Durağı'nda meydana gelen olayın ardından polis ekiplerinin başlattığı çalışmada şüphelinin kimliği belirlendi. Bayrampaşa'da yakalanan zanlı tutuklanırken, hırsızlık anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

TRAMVAYDA 30 BİN DOLARINI ÇALDILAR

Olay, 8 Kasım'da Fatih ilçesindeki Aksaray Tramvay Durağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tramvayda seyahat eden Irak uyruklu R.Y.İ.'nin çantasında bulunan 30 bin ABD doları, yankesicilik yöntemiyle çalındı.

Yolcunun parasının çalındığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yürüttükleri incelemeler sonucunda şüphelilerden İ.Ö.'nün kimliğini ve bulunduğu yeri tespit etti.

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BAYRAMPAŞA'DA OPERASYONLA YAKALANDI

Şüpheli İ.Ö., polis ekiplerinin Bayrampaşa'da belirlenen adrese düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARALARI SOKAK ORTASINDA SAYDIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan yankesicilik olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, gri tişört giyen Iraklı yolcu R.Y.İ.'nin tramvayda bulunduğu sırada, iki kadın ve bir erkekten oluşan grubun yolcunun dalgınlığından yararlanarak çantasındaki parayı çaldığı anlar yer aldı.

Diğer görüntülerde ise erkek şüpheli İ.Ö.'nün, yanındaki iki kadınla birlikte sokakta yürürken çalınan dolarları saydığı görüldü.

Olayda yer aldığı belirtilen iki kadın şüpheliye ilişkin adli işlemler konusunda ise bilgi paylaşılmadı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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