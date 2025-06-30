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İsviçre'den Antalya'ya gelmişlerdi: Gurbetçi aile 1 saatte evlerini kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da İsviçre'de yaşayan gurbetçi ailenin yazlık evi küle döndü. Ailenin yangından 1 saat önce evlerine geldikleri öğrenildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dün saat 16.15 sıralarında Gülseren K'ye ait dubleks evde yangın çıktı. 

 Klimadan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Dumanları fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirirken, yangın esnasında evde yalnız olan Gülseren K. dışarıya çıktı.

İsviçre'den Antalya'ya gelmişlerdi: Gurbetçi aile 1 saatte evlerini kaybetti - 1. Resim

Dumandan etkilendiği belirtilen kadın, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Adrese gelen itfaiye ekipleri ise alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı.

İsviçre'den Antalya'ya gelmişlerdi: Gurbetçi aile 1 saatte evlerini kaybetti - 2. Resim

HER ŞEY 1 SAATTE OLDU

Dubleks evin ikinci katı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, Gülseren K.'nin İsviçre'den ailesiyle tatil için yangından 1 saat öncesi Antalya'ya yazlık olarak kullandıkları eve geldikleri öğrenildi. Yangın esnasında diğer aile bireylerinin ise dışarıda olduğu belirtildi.

İsviçre'den Antalya'ya gelmişlerdi: Gurbetçi aile 1 saatte evlerini kaybetti - 3. Resim

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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