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İzmir'de dehşet anları: "Bahçe sınırı" kavgasında 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzmir&#039;de dehşet anları: &quot;Bahçe sınırı&quot; kavgasında 2 ölü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Foça ilçesinde, 75 yaşındaki Nihat Ali Fırat ile 63 yaşındaki komşusu Adnan Güngör arasında bahçe sınırı tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik cinayetle sonuçlandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, cinayeti işleyen kişi intihar etti.

İzmir Yeni Foça'da Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Taşçı Sitesi Zorer Sokak'ta önceki gece feci bir olay meydana geldi. Nihat Ali Fırat ile komşusu Adnan Güngör arasında bahçe sınırı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fırat, kendisine ait tabancayla Güngör'e ateş etti. Adnan Güngör olay yerinde hayatını kaybederken, Nihat Ali Fırat aynı tabancayla intihar etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Adnan Güngör ve Nihat Ali Fırat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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