İzmir'de eşinin üzerine kaynar su döktü! Ardından evinde ölü bulundu

İzmir'in Bayındır ilçesinde 54 yaşındaki Bilgi F., 60 yaşındaki eşi N.F.'nin üzerine kaynar su dökerek yaraladı. Hastaneye kaldırılan N.F. tedavi altına alınırken Bilgi F.'nin olayın ardından intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşanan olayda, eşinin üzerine kaynar su döken kadın, daha sonra evinde hayatını kaybetti. Yaralanan eşinin hastanedeki tedavisi sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

EŞİNİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKTÜ

Olay, Bayındır ilçesine bağlı Dernekli Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 54 yaşındaki Bilgi F., henüz bilinmeyen bir nedenle 60 yaşındaki eşi N.F.'nin üzerine kaynar su döktü.

Olayda yaralanan N.F., Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAYIN ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Eşinin hastaneye kaldırılmasının ardından Bilgi F.'nin evinde intihar ettiği öğrenildi.

Mahallede üzüntüye neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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