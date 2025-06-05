Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İzmir'de iş insanına silahlı saldırı

İzmir'de iş insanına silahlı saldırı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de iş insanına silahlı saldırı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Çeşme ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Fatih Fil yaralandı.

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki bir işletmede oturan iş insanı Fatih Fil, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fil'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e neden soruşturma açıldı, tutuklanacak mı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aksaray'da korkunç cinayet: Önce kafasında şişe kırdı, sonra boğazını kesti! - 3. SayfaÖnce kafasında şişe kırdı, sonra boğazını kestiKuyumcunun sır ölümü! Cesedi denizde bulundu - 3. SayfaKuyumcunun sır ölümü! Cesedi denizde bulunduAmasya'da acı olay: Mola verdikleri çay bahçesinde dehşeti yaşadılar! - 3. SayfaMola verdikleri çay bahçesinde dehşeti yaşadılar!Trabzon'daki sel felakete yol açmıştı! Kaybolan Halil Satılmış'tan acı haber geldi - 3. SayfaTrabzon'daki sel felakete yol açmıştı! Acı haber geldi...Şanlıurfa'da korkunç göçük kazası! Ağır yaralı işçiler var - 3. SayfaŞanlıurfa'da korkunç göçük kazası! Ağır yaralı işçiler varŞanlıurfa'da kavgayı ayırmaya giden polisi bıçakladılar! - 3. SayfaKavgayı ayırmaya giden polisi bıçakladılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...