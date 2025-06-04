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İzmir'de komşu kavgasında kan aktı: Karı koca silahla yaralandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir&#039;de komşu kavgasında kan aktı: Karı koca silahla yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde komşular arasında çıkan silahla kavgada karı koca tabancayla yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde yaşayan M.U.D. (28) ile komşusu E.B. (43) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.U.D, E.B. ile eşi Ö.B'yi (35) tabancayla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Komşularını silahla yaralayan M.U.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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