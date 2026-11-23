İzmir'de korkunç olay: Baba ve oğlu silahla öldürülmüş halde ormanda bulundu
İzmir'in Karaburun ilçesinde, baba ve 14 yaşındaki oğlu silahla öldürülmüş halde ormanlık alanda bulundu. Şüpheli olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İzmir'in Karaburun ilçesinde dün gece saatlerinde kırsaldaki Eski Mordoğan Mahallesi'nde silah seslerini duyanlar durumu jandarmaya bildirdi.
BABA VE OĞLUNUN CESEDİ BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ormanlık alanda besicilik yapan E.D. (43) ile oğlu Y.D'yi (14) silahla öldürülmüş halde buldu.
Cenazeler, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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