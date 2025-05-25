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İzmir'de otobüs ile otomobil çarpıştı! Feci kazada 13 yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir&#039;de otobüs ile otomobil çarpıştı! Feci kazada 13 yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir’in Menderes ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Ezgi D.'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde özel bir turizm şirketine ait Mustafa U. (54) idaresindeki 35 S 02987 plakalı yolcu otobüsü, Gümüldür-Menderes kara yolunda, Ezgi D. (34) yönetimindeki 06 HUD 36 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

13 KİŞİ YARALANDI, 1'İNİN DURUMU AĞIR

Kazada sürücüler ve otobüstekilerle birlikte 13 kişi yaralandı.

Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan, otomobilin sürücüsü Ezgi D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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